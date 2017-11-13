Украина нуждается в помощи ВБ в восстановлении населенных пунктов на Донбассе - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина заинтересована в помощи Всемирного банка по реорганизации и восстановлению населенных пунктов на Донбассе, а также в решении проблем внутренне перемещенных лиц. Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с президентом Группы Всемирного банка Джимом Ен Кимом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.
"Для Украины крайне важно участие Всемирного банка в решении вопросов, связанных с реорганизацией и восстановлением населенных пунктов Востока Украины, находившихся под оккупацией России, а также помощь в решении проблем, связанных с организацией жизнеобеспечения внутренне перемещенных лиц", - цитирует пресс-служба слова председателя парламента.
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Парубий отметил, нашему государству приходится проводить реформы во всех сферах общественной жизни и заниматься внутренне перемещенными лицами, которые пострадали от российской агрессии и нуждаются в поддержке государства.