Украина нуждается в помощи ВБ в восстановлении населенных пунктов на Донбассе - Парубий

"Для Украины крайне важно участие Всемирного банка в решении вопросов, связанных с реорганизацией и восстановлением населенных пунктов Востока Украины, находившихся под оккупацией России, а также помощь в решении проблем, связанных с организацией жизнеобеспечения внутренне перемещенных лиц", - цитирует пресс-служба слова председателя парламента.

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Парубий отметил, нашему государству приходится проводить реформы во всех сферах общественной жизни и заниматься внутренне перемещенными лицами, которые пострадали от российской агрессии и нуждаются в поддержке государства.