Україна потребує допомоги СБ у відновленні населених пунктів на Донбасі – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна зацікавлена у допомозі Світового банку щодо реорганізації та відновлення населених пунктів на Донбасі, а також у вирішенні проблем внутрішньо переміщених осіб. Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з президентом Групи Світового банку Джимом Йонг Кімом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби парламенту.
“Для України вкрай важлива участь Світового банку у вирішенні питань, пов’язаних з реорганізацією і відновленням населених пунктів Сходу України, які перебували під окупацією Росії, а також допомога у вирішенні проблем, пов’язаних з організацією життєзабезпечення внутрішньопереміщених осіб”, — цитує прес-служба слова голови парламенту.
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Парубій наголосив, нашій державі доводиться проводити реформи у всіх сферах суспільного життя й опікуватися внутрішньо переміщеними особами, які постраждали від російської агресії і потребують підтримки держави.