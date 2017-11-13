Україна потребує допомоги СБ у відновленні населених пунктів на Донбасі – Парубій

“Для України вкрай важлива участь Світового банку у вирішенні питань, пов’язаних з реорганізацією і відновленням населених пунктів Сходу України, які перебували під окупацією Росії, а також допомога у вирішенні проблем, пов’язаних з організацією життєзабезпечення внутрішньопереміщених осіб”, — цитує прес-служба слова голови парламенту.

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Парубій наголосив, нашій державі доводиться проводити реформи у всіх сферах суспільного життя й опікуватися внутрішньо переміщеними особами, які постраждали від російської агресії і потребують підтримки держави.