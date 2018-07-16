Украина попала в тройку лидеров по импорту грузинского вина
Киев • УНН
КИЇВ. 16 июля. УНН. По итогам января-июня 2018 года Украина занимает второе место в перечне стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает Georgia Today, передает УНН.
Сообщается, что за 6 месяцев из Грузии было экспортировано 38,2 миллионов бутылок вина (по 0,75 литров), что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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При этом стоимость экспортированной в 48 стран мира продукции составила 90,3 млн дол, что на 28% больше показателя 2017 года.
На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано 24 миллиона бутылок вина. На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 4,1 миллиона бутылок вина.
Третье место занял Китай с показателем в 2,9 миллиона бутылок вина.
Как писал УНН, в ресторанах Франции испанское вино выдавали за французское.
Отмечается, что за подобное преступление виновникам грозит до двух лет тюрьмы, а также штраф в размере не менее 300 тыс. евро.
Также напомним, Одесская облась планирует нарастить экспорт вина в страны ЕС. А по итогам 2017 года Украине удалось увеличить экспорт своего вина в европейские страны в два раза.