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Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту грузинського вина

Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту грузинського вина

Київ • УНН

 • 4598 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. За підсумками січня-червня 2018 року Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє Georgia Today, передає УНН.

Повідомляється, що за 6 місяців з Грузії було експортовано 38,2 мільйонів пляшок вина (по 0,75 л), що на 21% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

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При цьому вартість експортованої у 48 країн світу продукції сягнула 90,3 млн дол, що на 28% більше показника 2017 року.

На першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина - Росія, куди було експортовано 24 млн пляшок вина. На другому місці розташувалася Україна, куди було відправлено понад 4,1 мільйона пляшок вина.

Третє місце посів Китай з показником в 2,9 мільйона пляшок вина.

Як писав УНН, в ресторанах Франції іспанське вино видавали за французьке.

Відзначається, що за подібний злочин винуватцям загрожує до двох років в'язниці, а також штраф у розмірі не менше 300 тис. євро.

Також нагадаємо, Одеська облась планує наростити експорт вина в країни ЄС. А за підсумками 2017 року Україні вдалося збільшити експорт свого вина в європейські країни удвічі.

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