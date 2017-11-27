Украина будет поставлять мясо и молочку в Малайзию

"В рамках визита состоялись встречи с DVS (Департамент ветеринарной службы), JAKIM (Центр ислама) и MAQIS (служба на границе)", - уточнили в Госпродпотребслужбе.

Во время этих встреч представители компетентных органов обсудили процедуры сертификации украинских центров по стандарту халяль, процедуры признания Украины для экспорта продукции, шаги для одобрения украинских экспортных мощностей, правила проверки на границе и тому подобное.

Обратим внимание, ранее ряд украинских производителей молочных продуктов, мяса птицы и яиц уже направили соответствующие заявки на рассмотрение в Малайзии. После завершения рассмотрения стороны должны согласовать вопрос инспекционного визита в Украину с целью оценки системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине по соблюдению стандартов халяль.

Напомним, за 8 месяцев текущего года Украина импортировала из Малайзии - 2,2 тыс. тонн пальмового масла.