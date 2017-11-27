Україна постачатиме м’ясо та молочку до Малайзії

“У рамках візиту відбулися зустрічі з DVS (Департамент ветеринарної служби), JAKIM (Центр ісламу) та MAQIS (служба на кордоні)”, — уточнили в Держпродспоживслужбі.

Під час цих зустрічей представники компетентних органів обговорили процедури сертифікації українських центрів за стандартом халяль, процедури визнання України для експорту продукції, кроки для схвалення українських експортних потужностей, правила перевірки на кордоні тощо.

Звернемо увагу, раніше низка українських виробників молочних продуктів, м’яса птиці та яєць уже направили відповідні заявки на розгляд до Малайзії. Після завершення розгляду сторони мають погодити питання інспекційного візиту до України з метою оцінки системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні щодо дотримання стандартів халяль.

Нагадаємо, за 8 місяців поточного року Україна імпортувала із Малайзії — 2,2 тис. тонн пальмової олії.