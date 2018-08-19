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Украина занимает пятое место в мире по объему производства меда

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина сегодня занимает первое место в Европе и пятое в мире по объему производства меда. Об этом сообщает в Facebook Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

Украина занимает пятое место в мире по объему производства меда

"Сегодня же Украина занимает пятое место в мире по объему производства меда и является лидером по его производству в Европе. Наша страна производит более 100 тыс. тонн в год, то есть 6% мирового меда", - говорится в сообщении.

В Украине на сегодня насчитывается около 400 тысяч пчеловодов, на которых приходится 4 млн ульев.

Основными производителями меда являются восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская. Эти регионы обеспечивают производство 70% украинского меда.

Украинский мед поставляется в 35 стран мира. Больше Украина экспортирует его в США, Германию, Польшу и Францию. Только в страны ЕС в прошлом году было поставлено более 50 тыс. тонн (из них более 5 тыс. тонн по беспошлинной квоте).

Как сообщал УНН, Украина продала за границу меда на 34 миллиона долларов.

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