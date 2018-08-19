Україна посідає п'яте місце у світі за обсягом виробництва меду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна на сьогодні посідає перше місце в Європі і п'яте у світі за обсягом виробництва меду. Про це повідомляє у Facebook Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Сьогодні ж Україна посідає п'яте місце у світі за обсягом виробництва меду і є лідером з його виробництва у Європі. Наша країна виробляє понад 100 тис. тонн на рік, тобто 6% світового меду", - йдеться у повідомленні.
В Україні на сьогодні налічується близько 400 тисяч бджолярів, на яких припадає 4 млн вуликів.
Основними виробниками меду є вісім областей: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська. Ці регіони забезпечують виробництво 70% українського меду.
Український мед постачається в 35 країн світу. Найбільше Україна експортує його в США, Німеччину, Польщу і Францію. Лише в країни ЄС торік було поставлено понад 50 тис. тонн (з них понад 5 тис. тонн за безмитною квотою).
Як повідомляв УНН, Україна продала за кордон меду на 34 мільйони доларів.