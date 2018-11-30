Украина поблагодарила США за 100% осуждение действий РФ в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил США за 100% осуждения агрессии России в Керченском проливе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Сенат принял резолюцию, осуждающую агрессию России в Керченском проливе. Спасибо нашим американским друзьям за 100% двухпартийный консенсус в поддержку Украины", - написал Климкин.
Напомним, Сенат Конгресса США единогласно утвердил резолюцию с осуждением действий России в связи с событиями в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и два сотрудника СБУ.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.
Сенат принял резолюцию, осуждающую агрессию России в Керченском проливе. Спасибо нашим американским друзьям за 100% двухпартийный консенсус в поддержку Украины. #RussiaAttacksUkraine- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 ноября 2018