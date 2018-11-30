Україна подякувала США за 100% засудження дій РФ у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував США за 100% засудження агресії Росії у Керченській протоці. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Сенат прийняв резолюцію, яка засуджує агресію Росії у Керченській протоці. Дякую нашим американським друзям за 100% двопартійний консенсус на підтримку України", - написав Клімкін.
Нагадаємо, Сенат Конгресу США одноголосно затвердив резолюцію із засудженням дій Росії у зв'язку з подіями у Керченській протоці.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяти 24 особи - військові моряки та два співробітника СБУ.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.
Сенат прийняв резолюцію, яка засуджує агресію Росії у Керченській протоці. Дякую нашим американським друзям за 100% двопартійний консенсус на підтримку України. #RussiaAttacksUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 листопада 2018 р.