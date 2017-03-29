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Украина подаст апелляцию на решение лондонского суда по делу о "долге Януковича"

Украина подаст апелляцию на решение лондонского суда по делу о "долге Януковича"

Киев • УНН

 • 8183 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Высокий суд Лондона разрешил Украине обжаловать свое решение о непризнании обоснованности позиции и аргументов Украины по делу о "долге Януковича", которое сейчас заморожено до следующего заседания. Об этом на брифинге сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

“Украина получила разрешение судей на апелляции”, — сказал А.Данилюк.

Он добавил, что лондонский суд пока заморозил свое решение.

“По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится не раньше конца апреля”, — сказал А.Данилюк.

Он отметил, что Украина будет продолжать отстаивать в суде свою позицию и защищать свои интересы.

Как сообщал УНН, Высокий суд Лондона не признал обоснованность позиции и аргументов Украины в деле России против Украины по выплате кредита в 3 миллиарда долларов, который в декабря 2013 года получил украинское правительство от РФ, который называют “долгом Януковича”.

Напомним, Высокий суд в Лондоне завершил слушания по делу “долга Януковича”.

В феврале 2016 компания TheLawDebentureTrustCorporationPLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу.

Впоследствии Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска TheLawDebentureTrustCorporationPLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украина заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.

Сообщается, что Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты объемом 75 млн долл., а также судебные расходы.

В течение 2016-го стороны утверждали о попытках досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было.

Правительство Украины в 2013 году постановил осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015, которые выкупила Россия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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