Україна подасть апеляцію щодо рішення лондонського суду у справі про "борг Януковича"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Високий суд Лондона дозволив Україні оскаржити своє рішення щодо невизнання обґрунтованості позиції і аргументів України у справі щодо “боргу Януковича”, яке наразі заморожене до наступного засідання. Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

“Україна отримала дозвіл суддів на апеляції”, — сказав О.Данилюк.

Він додав, що лондонський суд наразі заморозив своє рішення.

“За проханням українських юристів суд також погодився заморозити сьогоднішнє рішення до наступного засідання суду, яке відбудеться не раніше кінця квітня” — сказав О.Данилюк.

Він наголосив, що Україна продовжуватиме відстоювати у суді свою позицію і захищати свої інтереси.

Як повідомляв УНН, Високий суд Лондона не визнав обґрунтованість позиції і аргументів України у справі Росії проти України щодо виплати кредиту в 3 мільярди доларів, який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, що називають “боргом Януковича”.

Нагадаємо, Високий суд у Лондоні завершив слухання у справі “боргу Януковича”.

У лютому 2016 року компанія TheLawDebentureTrustCorporationPLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.

Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову TheLawDebentureTrustCorporationPLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.

Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 млн дол., а також судові витрати.

Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.

Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.

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