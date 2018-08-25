Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации о пошлинах на нитрат аммония. Об этом сообщается на сайте ВТО, передает УНН.
"Украина направила 23 августа апелляцию на решение панели арбитров Всемирной торговой организации по поводу инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах по нитрату аммония", - говорится в сообщении.
Напомним, группа экспертов Всемирной организации торговли не возразила относительно позиции Украины в части необходимости соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара и отклонила ряд процессуальных требований России по делу Российской Федерации против Украины DS493 "Украина - антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония".
Как сообщал УНН, в официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018 № 117 сообщено, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, министерством торговли США было принято решение о прекращении с 12.06.2018 мероприятий по украинскому нитрату аммония в связи с окончанием срока их применения.