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Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения

Киев • УНН

 • 10851 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации о пошлинах на нитрат аммония. Об этом сообщается на сайте ВТО, передает УНН.

Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения

"Украина направила 23 августа апелляцию на решение панели арбитров Всемирной торговой организации по поводу инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах по нитрату аммония", - говорится в сообщении.

Напомним, группа экспертов Всемирной организации торговли не возразила относительно позиции Украины в части необходимости соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара и отклонила ряд процессуальных требований России по делу Российской Федерации против Украины DS493 "Украина - антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония".

Как сообщал УНН, в официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018 № 117 сообщено, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, министерством торговли США было принято решение о прекращении с 12.06.2018 мероприятий по украинскому нитрату аммония в связи с окончанием срока их применения.

Украинские Национальные Новости

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