США скасували антидемпінгове мито на добрива з України

КИЇВ. 27 червня. УНН. В офіційному віснику США "Federal Register" від 18.06.2018 № 117 повідомлено, що за результатами п’ятирічного перегляду антидемпінгових заходів, міністерством торгівлі США було прийнято рішення про припинення з 12.06.2018 заходів щодо українського нітрату амонію у зв’язку з закінченням строку їх застосування. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.