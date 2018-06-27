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США скасували антидемпінгове мито на добрива з України

США скасували антидемпінгове мито на добрива з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. В офіційному віснику США "Federal Register" від 18.06.2018 № 117 повідомлено, що за результатами п’ятирічного перегляду антидемпінгових заходів, міністерством торгівлі США було прийнято рішення про припинення з 12.06.2018 заходів щодо українського нітрату амонію у зв’язку з закінченням строку їх застосування. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відповідне рішення Міністерства торгівлі США надає можливість доступу українських виробників нітрату амонію на американський ринок.

Антидемпінгове мито щодо нітрату амонію було впроваджено в США 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29%.

Як повідомялв УНН, Євроспільнота запровадила митні тарифи на товари, вартість експорту яких становить 2 мільярди 800 мільйонів євро. У цьому списку – мотоцикли, джинси, бурбон (вид віскі), горіхове масло і апельсиновий сік.

Українські Національні Новини

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