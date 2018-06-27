США отменили антидемпинговые пошлины на удобрения из Украины

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 27994 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 76564 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103527 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118942 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138968 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144394 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182474 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156986 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130690 просмотра

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Актуальное
США отменили антидемпинговые пошлины на удобрения из Украины

США отменили антидемпинговые пошлины на удобрения из Украины

Киев  •  УНН

 • 10050 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018 № 117 сообщено, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, министерством торговли США было принято решение о прекращении с 12.06.2018 года мероприятий по украинскому нитрату аммония в связи с истечением срока их применения. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступу украинских производителей нитрата аммония на американский рынок.

Антидемпинговую пошлину по нитрату аммония было введено в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.

Как повидомялв УНН Евросообщество ввела таможенные тарифы на товары, стоимость экспорта которых составляет 2 миллиарда 800 тысяч евро. В этом списке - мотоциклы, джинсы, бурбон (вид виски), ореховое масло и апельсиновый сок.

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