США отменили антидемпинговые пошлины на удобрения из Украины

Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступу украинских производителей нитрата аммония на американский рынок.

Антидемпинговую пошлину по нитрату аммония было введено в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.



Как повидомялв УНН Евросообщество ввела таможенные тарифы на товары, стоимость экспорта которых составляет 2 миллиарда 800 тысяч евро. В этом списке - мотоциклы, джинсы, бурбон (вид виски), ореховое масло и апельсиновый сок.