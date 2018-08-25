Україна подала апеляцію на рішення СОТ про мита на добрива
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна подала апеляцію на рішення Світової організації торгівлі про мита на нітрат амонію. Про це повідомляється на сайті СОТ, передає УНН.
"Україна надіслала 23 серпня апеляцію на рішення панелі арбітрів Світової організації торгівлі з приводу ініційованої Російською Федерацією справи про антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, група експертів Світової організації торгівлі не заперечила позицію України в частині необхідності дотримання ринкового принципу формування вартості експортного товару та відхилила ряд процесуальних вимог Росії у справі Російської Федерації проти України DS493 "Україна – антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію".
Як повідомляв УНН, в офіційному віснику США "Federal Register" від 18.06.2018 № 117 повідомлено, що за результатами п’ятирічного перегляду антидемпінгових заходів, міністерством торгівлі США було прийнято рішення про припинення з 12.06.2018 заходів щодо українського нітрату амонію у зв’язку з закінченням строку їх застосування.