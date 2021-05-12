Украина начинает переговоры о противоковидной вакцине на следующий год

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"Вчера Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые в том числе пойдут и будут направлены на кампанию по вакцинации. В целом мы имеем договоренности уже на более чем 40 млн доз вакцин только на этот год и начинаем вести диалог по контрактации вакцин на следующий год", - сказал Шмыгаль.

Вакцинация в Украине

По данным Минздрава, в общем 882 621 человека в Украине привито от коронавируса с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 11 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 535 951 человек.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине начали прививать ею с 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.

Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компания Sinоvac. Размер партии составляет 500 тыс доз.

А 9 мая прибыли еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.

При этом, по данным Степанова, речь идет, в частности, о 20 млн доз вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer, относительно чего Украина заключила контракт.