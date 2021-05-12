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Україна починає переговори про протиковідні вакцини на наступний рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Україна на сьогодні має домовленості на понад 40 млн доз вакцин проти коронавірусу на 2021 рік і починає вести діалог щодо контрактування вакцин на наступний рік. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду у середу, 12 травня, передає кореспондент УНН.

Україна починає переговори про протиковідні вакцини на наступний рік

Цитата:

“Вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які в тому числі підуть і будуть направлені на вакцинальну кампанію. Загалом ми маємо домовленості вже на понад 40 млн доз вакцин лише на цей рік і починаємо вести діалог щодо контрактування вакцин на наступний рік”, — сказав Шмигаль.

Вакцинація в Україні

За даними МОЗ, загалом 882 621 людину в Україні щеплено від коронавірусу з початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні почали щеплювати нею з 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз.

А 9 травня прибули ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.

При цьому, за даними Степанова, йдеться, зокрема, про 20 млн доз вакцини від американської фармацевтичної компанії Pfizer, стосовно чого Україна уклала контракт.

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