Украина поддерживает правительство Испании в каталонском вопросе - Климкин

"Со своей стороны мы последовательно поддерживаем действия правительства Испании, направленные на применение Конституции Испании и на восстановлении правового поля в Испании", - сказал П.Климкин.

Министр также отметил параллели, которую использует Россия для сравнения ситуации в Украине и Испании.

"Мы прекрасно знаем, что Россия пытается использовать эти события, чтобы построить ложную логику происходящего в Европе, пытаясь поставить в один ряд события по незаконной оккупации Крыма и того, что происходит в Каталонии, и так же поддерживая те силы в Европе, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и ослабить Европу, таким образом продолжая гибридную войну против европейского проекта", - отметил он.

Поэтому, по словам министра, Украина и Испания имеют общие задачи и общие вызовы, над которыми будут совместно работать.

Как сообщал УНН, во время встречи министры иностранных дел Украины и Испании обсудили ситуацию на Донбассе.