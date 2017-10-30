Україна підтримує уряд Іспанії в каталонському питанні - Клімкін

"Зі свого боку ми послідовно підтримуємо дії уряду Іспанії, спрямовані на застосування Конституції Іспанії і на відновленні правового поля в Іспанії", - сказав П.Клімкін.

Міністр також наголосив на паралелі, яку використовує Росія для порівняння ситуації в Україні та Іспанії.

"Ми прекрасно знаємо, що Росія намагається використовувати ці події, щоб побудувати хибну логіку того, що відбувається в Європі, намагаючись поставити в один ряд події щодо незаконної окупації Криму і того, що відбувається в Каталонії, і так само підтримуючи ті сили в Європі, які намагаються дестабілізувати ситуацію і послабити Європу, таким чином продовжуючи гібридну війну проти європейського проекту", - зазначив він.

Тому, за словами міністра, Україна та Іспанія мають спільні завдання і спільні виклики, над якими будуть спільно працювати.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі міністри закордонних справ України та Іспанії обговорили ситуацію на Донбасі.