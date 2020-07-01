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Украина поддержала Глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19

Украина поддержала Глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14861 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Украина поддерживает Глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, выступая на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды, организованной Эстонией и Сингапуром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, Кулеба привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 - онлайн-карту путешествий во время пандемии.

"Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуске иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19", - заявил он.

Министр сообщил, что Украина сейчас внедряет масштабную цифровизацию.

В то же время, Кулеба обратил внимание на цифровые угрозы, что растут в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.

"Украина и ряд других стран Европы и мира уже сталкивались с враждебной поведением Российской Федерации в киберпространстве. Почувствовав на себе испытание инструментов гибридной агрессии, Украина лучше осознает, насколько ценной является безопасность киберпространства", - отметил он.

Глава МИД отметил, что сейчас страны все чаще сообщают о воровстве данных, онлайн-мошенничестве, киберугрозах критической инфраструктуре, включая учреждения здравоохранения, рост объемов дезинформации.

По его словам, злоумышленники уже адаптируются к новым обстоятельствам пандемии. В частности, совершают нападения на тех, кто неутомимо борется с распространением вируса и спасает человеческие жизни.

"Ответ очевиден: мы должны придерживаться имеющихся правил поведения в киберпространстве, к которому в полной мере должно применяться международное право, и привлекать к ответственности тех, кто нарушает эти правила. Сейчас подходящий момент, чтобы об этом заявить. Именно поэтому широкий консенсус международного сообщества и поддержка Глобальной декларации о цифровой противодействие COVID-19 настолько важны", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, Украина настаивает на заключении соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.

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