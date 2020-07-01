Україна підтримала Глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19

КИЇВ. 1 липня. УНН. Україна підтримує Глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19, яку ініціювали Естонія та Сінгапур. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, виступаючи на міністерській відеоконференції з безпеки цифрового середовища, організованій Естонією та Сінгапуром, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.