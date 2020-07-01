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Україна підтримала Глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19

Україна підтримала Глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19

Київ • УНН

 • 14883 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Україна підтримує Глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19, яку ініціювали Естонія та Сінгапур. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, виступаючи на міністерській відеоконференції з безпеки цифрового середовища, організованій Естонією та Сінгапуром, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, Кулеба навів приклад цифрової відповіді МЗС України на кризу COVID-19 - онлайн-карту подорожей під час пандемії.

“Користувачі отримують своєчасну інформацію про транзит і допуск іноземців у країни світу. Це людиноцентрична та комплексна цифрова відповідь нашого міністерства на кризу COVID-19”, - заявив він.

Міністр поінформував, що Україна нині впроваджує масштабну цифровізацію.

Водночас, Кулеба звернув увагу на цифрові загрози, що зростають у світі внаслідок пандемії, та необхідність підвищити безпеку кіберпростору.

“Україна та низка інших країн Європи та світу вже стикалися із ворожою поведінкою Російської Федерації у кіберпросторі. Відчувши на собі випробування інструментів гібридної агресії, Україна якнайкраще усвідомлює, наскільки цінною є безпека кіберпростору”, - зазначив він.

Глава МЗС зауважив, що нині країни все частіше повідомляють про крадіжки даних, онлайн-шахрайство, кіберзагрози критичній інфраструктурі, включно із закладами охорони здоров’я, зростання обсягів дезінформації.

За його словами, зловмисники вже адаптуються до нових обставин пандемії. Зокрема, здійснюють напади на тих, хто невтомно бореться з поширенням вірусу та рятує людські життя.

“Відповідь очевидна: ми мусимо дотримуватися наявних правил поведінки у кіберпросторі, до якого у повній мірі має застосовуватися міжнародне право, і притягати до відповідальності тих, хто порушує ці правила. Нині слушний момент, аби про це заявити. Саме тому широкий консенсус міжнародної спільноти та підтримка Глобальної декларації про цифрову протидію COVID-19 настільки важливі”, - наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, Україна наполягає на укладенні угоди про спільний авіапростір з ЄС.

Українські Національні Новини

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