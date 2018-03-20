Украина поднялась на второе место в мировом рейтинге баскетбола 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина продолжила прогресс и поднялась на вторую ступень в общем мировом рейтинге по баскетболу 3х3, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИБА 3х3.
Так, в общем зачете Украина поднялась с пятого на второе место в мире и Европе. В активе “желто-синих” 6695494 балла. Опережает Украину только Россия (7076293). Тройку лучших замыкает Нидерланды. Далее разместился Китай, Андорра, Венесуэла, Франция, Монголия, Чехия и Венгрия.
Отметим, что позиция мужского баскетбола 3 × 3 осталась без изменений — пятое место в мире и так же в Европе. Женский украинский баскетбол 3 × 3 остался вторым в мире и поднялся на первую строчку европейского рейтинга.
Кроме того, в категории мужчин U-23 Украина вторая в мире и Европе. Наши женщины этой возрастной категории четвертые в мире и второй в Европе. Молодежный украинский баскетбол 3 × 3 U-18 четвертый в мире и второй в Европе среди мужчин. Девушки этого возраста третьи в мире и первые в Европе.
Напомним, что женская взрослая сборная Украины прошло вещь завоевала бронзовые медали чемпионата мира, а мужчины — “бронзу” чемпионата Европы.