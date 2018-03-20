Україна піднялася на друге місце в світовому рейтингу баскетболу 3х3

Так, у загальному заліку Україна піднялася з п’ятого на друге місце в світі та Європі. В активі “жовто-блакитних” 6 695 494 бали. Випереджає Україну тільки Росія (7 076 293). Трійку кращих замикає Нідерланди. Далі розмістився Китай, Андорра, Венесуела, Франція, Монголія, Чехія та Угорщина.

Зазначимо, що позиція чоловічого баскетболу 3×3 залишилась без змін — п’яте місце в світі та таке ж у Європі. Жіночий український баскетбол 3×3 залишився другим у світі та піднявся на першу сходинку європейського рейтингу.

Окрім того, в категорії чоловіків U-23 Україна друга в світі та Європі. Наші жінки цієї вікової категорії четверті в світі та другі в Європі. Молодіжний український баскетбол 3×3 U-18 четвертий у світі та другий в Європі серед чоловіків. Дівчата цього віку треті в світі та перші в Європі.

Нагадаємо, що жіноча доросла збірна України минуло річ виборола бронзові медалі чемпіонату світу, а чоловіки — “бронзу” чемпіонату Європи.