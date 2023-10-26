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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получит новые ракеты дальностью 300 км в январе - журналист

Киев • УНН

 • 107133 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Мирослава Гонгадзе со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Генштаба ВСУ, передает УНН.

Украина получит новые ракеты дальностью 300 км в январе - журналист

Цитата

«По словам высокопоставленного чиновника в Генеральном штабе ВСУ по итогам встречи военного командования Украины и военного командования союзников, темпы поставок вооружений в Украину не уменьшатся. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км», - написала Гонгадзе в Х.

Дополнение

Кулеба заявлял, что Украина будет получать ракеты ATACMS на постоянной основе. Он также выражал надежду, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстояние 300 километров.

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