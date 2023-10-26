Украина получит новые ракеты дальностью 300 км в январе - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Мирослава Гонгадзе со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Генштаба ВСУ, передает УНН.
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«По словам высокопоставленного чиновника в Генеральном штабе ВСУ по итогам встречи военного командования Украины и военного командования союзников, темпы поставок вооружений в Украину не уменьшатся. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км», - написала Гонгадзе в Х.
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Кулеба заявлял, что Украина будет получать ракеты ATACMS на постоянной основе. Он также выражал надежду, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстояние 300 километров.