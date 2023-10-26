Україна отримає нові ракети дальністю 300 км у січні - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км. Про це повідомила журналістка Голосу Америки Мирослава Гонгадзе з посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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«За словами високопосадовця в Генеральному штабі ЗСУ за підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників, темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км», - написала Гонгадзе в Х.
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Кулеба заявляв, що Україна отримуватиме ракети ATACMS на постійній основі.Він також висловлював сподівання, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстань 300 кілометрів.