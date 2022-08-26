Украина получит "таможенный безвиз" уже в этом году – Шмыгаль

Цитата

"Украина получит "таможенный безвиз" уже в этом году! Вчера Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Украина станет 36-м государством-участником Конвенций", – сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам премьер-министра, "таможенный безвиз" – это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Также это одно из ключевых направлений постройки в Украине удобной и прозрачной таможни.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что прямо сейчас проходит реализация проекта электронной очереди на границе, продолжается работа по созданию общих пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска. Основное внимание в трансформации таможни сосредоточено на ее диджитализации, в частности, удобной растаможке авто через "Дию".

“Кстати, “таможенный безвиз” станет уже четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и “транспортного” и "экономического" безвизов летом. То, на что отводились годы, мы делаем за месяцы. Поэтому мы уверены, что Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году”, – добавил премьер-министр.

Дополнение

15 августа парламент принял законопроект о таможенном безвизе с ЕС.

Премьер-министр ДенисШмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни, предусмотренной в рамках “таможенной реформы”, которая приближает украинское таможенное законодательство к ЕС.