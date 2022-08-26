Україна отримає "митний безвіз" вже цього року – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Україна отримає “митний безвіз” вже 2022 року. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Україна отримає "митний безвіз" вже цього року! Вчора Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій", – повідомив Шмигаль.
Деталі
За словами прем'єр-міністра, "митний безвіз" – це більш швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Також це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.
Окрім того, Шмигаль повідомив, що просто зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, триває робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Основна увага у трансформації митниці зосереджена на її діджиталізації, зокрема зручному розмитненню авто через "Дію".
“До речі, “митний безвіз” стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" в березні та “транспортного” й "економічного" безвізів улітку. Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році”, – додав прем'єр-міністр.
Доповнення
15 серпня парламент ухвалив законопроект про митний безвіз з ЄС.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в межах “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС.