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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48313 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57166 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71320 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71038 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Украина получит 320 тыс. таблеток с гидроксихлорохином для лечения больных с COVID-19

Украина получит 320 тыс. таблеток с гидроксихлорохином для лечения больных с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина получит 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава Украины.

"Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19. Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз". Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов", - говорится в сообщении.

Указано, что этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

"Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 38 больных COVID-19.

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