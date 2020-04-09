Украина получит 320 тыс. таблеток с гидроксихлорохином для лечения больных с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина получит 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава Украины.
"Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19. Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз". Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов", - говорится в сообщении.
Указано, что этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.
"Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям", - указано в сообщении.
Напомним, в Украине на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 38 больных COVID-19.