Україна отримає 320 тис. таблеток з гідроксихлорохіном для лікування хворих з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Україна отримає 320 тис. таблеток з діючою речовиною гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ України.
“Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток з діючою речовиною Гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на COVID-19. Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії „Санофі“ та „Сандоз“. Цього вистачить на лікування понад 22 тисяч пацієнтів”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що цей препарат прописаний у національному протоколі лікування хворих на COVID-19 і застосовується для пацієнтів з важким перебігом хвороби винятково в умовах стаціонарів, а також під пильним наглядом лікарів і за письмової згоди пацієнтів.
“Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показами”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на апаратах ШВЛ наразі перебувають 38 хворих на COVID-19.