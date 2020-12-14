Украина получит 170 млн долл. от Всемирного банка до конца года - Минфин

"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и МБРР (один из институтов Группы Всемирного банка - ред.) подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины"... Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых - уже до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что подписание соглашения "является логическим завершением года, в котором Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19". "Главная цель - это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19", - добавил он.

Как отмечается, это будет второе дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов США. Проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

"Мы подписали соглашение, что в ближайшие дни начнет работать для украинцев. Я хочу выразить готовность Всемирного банка и в дальнейшем поддерживать плодотворное сотрудничество с правительством Украины - и относительно уже введенных проектов, которые являются утвержденными, а также новых, над которыми мы сейчас совместно работаем", - сообщила и.о. директора Представительства Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Клавдия Максименко.

Марченко отметил, что поддержка Всемирного банка и оперативное принятие важных решений "дает надежду на продолжение сотрудничества, а также заверил в готовности настойчиво работать над проектами, направленными на развитие образования, закупку вакцин от COVID-19 и т.п.".

Ранее стало известно, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине займа в 300 млн долларов.

Напомним, ранее ЕС выплатил Украине транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро.