COVID-19: Світовий банк схвалив надання Україні позики у 300 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні позики в розмірі 300 млн доларів для Другого додаткового фінансування, спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Світового банку, передає УНН.
Зазначається, що кредит буде надано в рамках Проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”.
“Додаткове фінансування зміцнить надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям через відповідну державну програму соціальної допомоги з метою недопущення потрапляння 1 млн громадян України за межу бідності внаслідок пандемії COVID-19. Рішення про перше Додаткове фінансування до вищезгаданого Проекту у розмірі 150 млн доларів США було ухвалене 30 квітня 2020 року”, — повідомили в установі.
За прогнозами Світового банку, через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може зрости на 4%, сягнувши до кінця 2020 року близько 23%.
“Виділені кошти допоможуть Україні профінансувати нагальні заходи у сфері соціального захисту з подолання наслідків пандемії COVID-19, які передбачають екстрені грошові виплати тим громадянам і домогосподарствам, які втратили роботу чи джерела доходу внаслідок пандемії. Виплати сім’ям з низьким рівнем доходу здійснюватимуться за діючою програмою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Крім того, позика підтримає зміцнення системи соціального захисту в Україні у наступні роки”, — зазначають у Світовому банку.
За оцінками установи, 60% громадян України, що знаходяться на межі бідності через економічні наслідки спалаху COVID-19, наразі не отримують соціальну допомогу за жодною з існуючих програмам соціального захисту.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк розпочали втілення нової моделі роботи екстреної медичної допомоги.