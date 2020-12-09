МОЗ та Світовий банк почали впроваджувати нову модель роботи “екстренки”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк розпочали втілення нової моделі роботи екстреної медичної допомоги. Вона передбачає оснащення відділень екстреної медичної допомоги новим медичним обладнанням та реалізацію концепції "золотої години". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook МОЗ.
“Міністерство охорони здоров’я реалізує низку стратегічних заходів задля удосконалення системи екстреної медичної допомоги в Україні. Йдеться про впровадження оновлених стандартів надання невідкладної допомоги та операційних процедур, які розробила група українських та іноземних фахівців, спираючись на міжнародний досвід. Ініціатива реалізується у межах спільного зі Світовим банком проекту “Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей”. Проект передбачає, що відділення “екстренки” у близько півсотні опорних лікарень України будуть оснащені новим медичним обладнанням відповідно до рекомендованих стандартів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також у межах проекту відбудеться навчання медичного персоналу у відділеннях екстреної медичної допомоги за сертифікованими міжнародними програмами, які будуть адаптовані під особливості української системи охорони здоров’я.
“Метою проекту є розвиток та синхронізація усіх ланок системи екстреної медичної допомоги: домедичної допомоги, ЕМД на догоспітальному етапі, а також перебування пацієнта у відділенні ЕМД. Належна послідовність та спадкоємність етапів надання екстреної медичної допомоги дасть змогу реалізувати концепцію “золотої години”, що передбачає надання допомоги пацієнту протягом першої години після виникнення загрози його життю. Саме у цей період медики мають відновити життєво важливі функції людини, інакше в органах та тканинах можуть розвинутись незворотні зміни з летальним наслідком”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що партнером МОЗ у реалізації цього проекту виступає громадська організація Всеукраїнська рада реанімації, яка є представником Європейської спілки лікарів невідкладних станів - EUSEM.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, що та за скільки реформуватимуть в "екстренці".