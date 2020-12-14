Україна отримає 170 млн дол. від Світового банку до кінця року - Мінфін

“Сьогодні, 14 грудня, між Україною та МБРР (одна з інституцій Групи Світового банку - ред.) підписано угоду про Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”... Україна зможе залучити кредит в розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких — вже до завершення поточного року", - йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що підписання угоди "є логічним завершенням року, в якому Світовий банк вчергове довів свою дієву підтримку, спрямовану на боротьбу з наслідками поширення COVID-19". "Головна мета — це соціальна допомога і соціальні послуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії COVID-19”, - додав він.

Як зазначається, це буде друге додаткове фінансування проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, який реалізується в Україні, загальна сума кредиту за яким становитиме 750 млн доларів США. Проект спрямований на покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей.

“Ми підписали угоду, яка найближчими днями почне працювати для українців. Я хочу висловити готовність Світового банку і надалі підтримувати плідну співпрацю з урядом України — і стосовно вже запроваджених проектів, які є затвердженими, а також нових, над якими ми зараз спільно працюємо”, — повідомила в.о. директора Представництва Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Клавдія Максименко.

Марченко наголосив, що підтримка Світового банку і оперативне ухвалення важливих рішень "дає надію на продовження співпраці, а також запевнив у готовності наполегливо працювати над проектами, направленими на розвиток освіти, закупівлю вакцин від COVID-19 тощо".

Раніше стало відомо, що Світовий банк схвалив надання Україні позики у 300 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ЄС виплатив Україні транш макрофінансової допомоги у 600 млн євро.