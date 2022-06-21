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Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья

Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья

Киев • УНН

 • 124934 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей – Триморья. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время саммита стран Триморья в Риге, сообщает УНН со ссылкой на TVN 24.

Цитата

"Мы создали новый тип партнерства с Инициативой трех морей для стран, стремящихся к Европейскому Союзу. Это новый тип партнерства, предназначенный не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые расположены в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться", - сказал Дуда.

Детали 

По словам польского председателя, все страны Трех морей выступают за предоставление Украине официального статуса кандидата в ЕС.

"Я надеюсь, что решение по этому поводу будет принято Европейским советом на этой неделе – в конце недели, потому что тогда будет заседание этого совета", - подчеркнул Дуда.

Справка 

Инициатива трех морей также называются Инициатива Балтийского, Адриатического, Черного морей (БАЧМ), или просто Триморье – это международная экономическая инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран ЕС, расположенных вблизи этих трех морей, с целью создать региональный диалог по разным вопросам, касающимся стран-членов. Первый саммит Триморья прошел в 2016 году в Дубровнике (Хорватия).

Напомним 

Украина хочет присоединиться к Инициативе трех морей и предлагает усилить трактовку сотрудничества в рамках Триморья. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в рамках обращения к участникам саммита Инициативы трех морей. 

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