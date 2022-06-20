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Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів: Зеленський звернувся до країн Тримор'я з шістьма ініціативами

Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів: Зеленський звернувся до країн Тримор'я з шістьма ініціативами

Київ • УНН

 • 175165 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна має бажання приєднатись до Ініціативи трьох морів та пропонує посилити трактування співпраці в межах Триморʼя. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в рамках звернення до учасників саміту Ініціативи трьох морів, пише УНН.

Цитата

“Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами Ініціативи. Ми маємо знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання”, — сказав Зеленський.

Деталі

З його слів, тільки з Україною країни Тримор’я можуть реалізувати увесь свій потенціал — економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв’язків між країнами, між людьми та історичної основи життя в регіоні.

“З урахуванням цього моя друга пропозиція — посилити трактування співпраці в межах Триморʼя”, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що кожна сфера, якою можна займатися разом у межах цієї Ініціативи, стосується безпеки. І передусім це логістика.

“Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор’я — це наш зв’язок з вільним світом. Постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей — все це працює через територію держав — учасниць цієї Ініціативи. І так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також — не дай Боже, звісно — загрожуватиме Росія”, — наголосив Глава держави.

Третя пропозиція за словами Глави держави стосується енергетики. Так, зазначив він, Україна має одні з найпотужніших газових сховищ у регіоні та розгалужену мережу постачання газу. Тому, співпрацюючи із сусідами, використовуючи потужності інтерконекторів Польща — Словаччина, Польща — Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, можливо задовольнити потреби всіх країн Тримор’я.

Четверта пропозиція — зробити все, щоб транс’європейський коридор Via Carpathia запрацював на 100%, з’єднавши північну та південну Європу. Україна при цьому може відігравати роль одного з логістичних центрів.

“І ми готові приєднатися до Via Carpathia вже зараз. Ми готові інтегруватися у європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава — Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica”, — сказав Зеленський.

П’ята пропозиція полягає у тому, що Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проектам у сфері діджиталізації та посилити наші регіональні цифрові зв’язки.

“І шоста пропозиція — участь у проекті відбудови України. Це буде найбільший економічний проект нашого покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут — це основа національної безпеки. І це справді так. Але зовсім не так часто, як вони це говорять, політикам вдається реалізувати цей принцип. Тобто зробити економіку настільки сильною, що й держава стає достатньо могутньою”, — додав Президент.

Додамо

Україна сьогодні розпочала процес інтеграції в Ініціативу трьох морів як партнерка цього об’єднання.

Так, під час сьогоднішньої президентської сесії з ініціативи Президента Польщі Анджея Дуди учасники підтримали внесення до Декларації позиції про початок інтеграції України в Ініціативу трьох морів як партнерки цього об’єднання.

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