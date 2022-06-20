Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів: Зеленський звернувся до країн Тримор'я з шістьма ініціативами

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“Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами Ініціативи. Ми маємо знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання”, — сказав Зеленський.

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З його слів, тільки з Україною країни Тримор’я можуть реалізувати увесь свій потенціал — економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв’язків між країнами, між людьми та історичної основи життя в регіоні.

“З урахуванням цього моя друга пропозиція — посилити трактування співпраці в межах Триморʼя”, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що кожна сфера, якою можна займатися разом у межах цієї Ініціативи, стосується безпеки. І передусім це логістика.

“Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор’я — це наш зв’язок з вільним світом. Постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей — все це працює через територію держав — учасниць цієї Ініціативи. І так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також — не дай Боже, звісно — загрожуватиме Росія”, — наголосив Глава держави.

Третя пропозиція за словами Глави держави стосується енергетики. Так, зазначив він, Україна має одні з найпотужніших газових сховищ у регіоні та розгалужену мережу постачання газу. Тому, співпрацюючи із сусідами, використовуючи потужності інтерконекторів Польща — Словаччина, Польща — Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, можливо задовольнити потреби всіх країн Тримор’я.

Четверта пропозиція — зробити все, щоб транс’європейський коридор Via Carpathia запрацював на 100%, з’єднавши північну та південну Європу. Україна при цьому може відігравати роль одного з логістичних центрів.

“І ми готові приєднатися до Via Carpathia вже зараз. Ми готові інтегруватися у європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава — Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica”, — сказав Зеленський.

П’ята пропозиція полягає у тому, що Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проектам у сфері діджиталізації та посилити наші регіональні цифрові зв’язки.

“І шоста пропозиція — участь у проекті відбудови України. Це буде найбільший економічний проект нашого покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут — це основа національної безпеки. І це справді так. Але зовсім не так часто, як вони це говорять, політикам вдається реалізувати цей принцип. Тобто зробити економіку настільки сильною, що й держава стає достатньо могутньою”, — додав Президент.

Додамо

Україна сьогодні розпочала процес інтеграції в Ініціативу трьох морів як партнерка цього об’єднання.

Так, під час сьогоднішньої президентської сесії з ініціативи Президента Польщі Анджея Дуди учасники підтримали внесення до Декларації позиції про початок інтеграції України в Ініціативу трьох морів як партнерки цього об’єднання.