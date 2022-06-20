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Украина должна быть участницей Инициативы трех морей: Зеленский обратился к странам Триморья с шестью инициативами

Украина должна быть участницей Инициативы трех морей: Зеленский обратился к странам Триморья с шестью инициативами

Киев • УНН

 • 175161 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина хочет присоединиться к Инициативе трех морей и предлагает усилить трактовку сотрудничества в рамках Триморья. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в рамках обращения к участникам саммита Инициативы трех морей, пишет УНН.

Цитата

“Украина должна быть участником Инициативы трех морей. Это неправильно, что наше государство осталось за пределами Инициативы. Мы должны найти формат, в котором смогли бы реализовать присоединение”, — сказал Зеленский.

Детали

С его слов, только с Украиной страны Триморья могут реализовать весь свой потенциал — экономический, инфраструктурный, потенциал социальных связей между странами, между людьми и исторической основы жизни в регионе.

“С учетом этого мое второе предложение — усилить трактовку сотрудничества в пределах Триморья”, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждая сфера, которой можно заниматься вместе в рамках этой Инициативы, касается безопасности. И прежде всего это логистика.

“Посмотрите, пожалуйста, на украинскую ситуацию сейчас: именно государства Триморья — это наша связь с свободным миром. Поставка оружия для Украины, поставка горючего, сохранение жизненно важных транспортных потоков, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей — все это работает через территорию государств — участниц этой Инициативы. И так же Триморью суждено стать эффективным тылом для любой страны нашего региона, если и ей также — не дай Бог, конечно — грозит россия”, — подчеркнул Глава государства.

Третье предложение по словам Главы государства касается энергетики. Так, отметил он, Украина имеет одни из самых мощных газовых хранилищ в регионе и разветвленную сеть поставок газа. Поэтому, сотрудничая с соседями, используя мощности интерконнекторов Польша — Словакия, Польша — Украина, а также имеющиеся в регионе СПГ-терминалы, возможно удовлетворить потребности всех стран Триморья.

Четвертое предложение — сделать все, чтобы трансевропейский коридор Via Carpathia заработал на 100%, соединив северную и южную Европу. Украина при этом может играть роль одного из логистических центров.

“И мы готовы присоединиться к Via Carpathia уже сейчас. Мы готовы интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть, в частности через железнодорожную линию Варшава — Киев и выход в железнодорожный коридор Rail Baltica”, — сказал Зеленский.

Пятое предложение заключается в том, что Украина может оказать поддержку многим инфраструктурным проектам в сфере диджитализации и усилить наши региональные цифровые связи.

“и шестое предложение — участие в проекте восстановления Украины. Это будет величайший экономический проект нашего поколения. Политики часто говорят, что экономическое благополучие — это основа национальной безопасности. И это действительно так. Но совсем не так часто, как они это говорят, политикам удается реализовать этот принцип. То есть сделать экономику настолько сильной, что и государство становится достаточно мощным”, — добавил Президент.

Добавим

Украина сегодня начала процесс интеграции в Инициативу трех морей как партнерша этого объединения.

Так, во время сегодняшней президентской сессии по инициативе Президента Польши Анджея Дуды участники поддержали внесение в Декларацию позиции о начале интеграции Украины в Инициативу трех морей как партнерки этого объединения.

Украинские Национальные Новости

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