Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'я
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів – Тримор’я. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор’я у Ризі, інформує УНН з посиланням на TVN 24.
Цитата
"Ми створили новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів для країн, які прагнуть до Європейського Союзу. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - сказав Дуда.
Деталі
За президента Польщі, всі країни Трьох морів виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.
"Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалено Європейською радою цього тижня – наприкінці тижня, тому що тоді буде засідання цієї ради", - наголосив Дуда.
Довідка
Ініціатива трьох морів також називаються Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів (БАЧМ), або просто Тримор'я - це міжнародна економічна інфраструктурна ініціатива, яка об'єднує 12 країн ЄС, розташованих поблизу цих трьох морів, з метою створити регіональний діалог з різних питань, що стосуються країн-членів. Перший саміт Тримор'я пройшов у 2016 році в Дубровнику (Хорватія).
Нагадаємо
Україна має бажання приєднатись до Ініціативи трьох морів та пропонує посилити трактування співпраці в межах Триморʼя. Про це сказав президент Володимир Зеленський в рамках звернення до учасників саміту Ініціативи трьох морів.