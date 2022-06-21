Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'я

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"Ми створили новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів для країн, які прагнуть до Європейського Союзу. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - сказав Дуда.

Деталі

За президента Польщі, всі країни Трьох морів виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

"Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалено Європейською радою цього тижня – наприкінці тижня, тому що тоді буде засідання цієї ради", - наголосив Дуда.

Довідка

Ініціатива трьох морів також називаються Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів (БАЧМ), або просто Тримор'я - це міжнародна економічна інфраструктурна ініціатива, яка об'єднує 12 країн ЄС, розташованих поблизу цих трьох морів, з метою створити регіональний діалог з різних питань, що стосуються країн-членів. Перший саміт Тримор'я пройшов у 2016 році в Дубровнику (Хорватія).

Нагадаємо

Україна має бажання приєднатись до Ініціативи трьох морів та пропонує посилити трактування співпраці в межах Триморʼя. Про це сказав президент Володимир Зеленський в рамках звернення до учасників саміту Ініціативи трьох морів.