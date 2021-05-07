Украина получила еще одну олимпийскую лицензию: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В первый день мирового лицензионного турнира по борьбе в финал вышел Василий Михайлов, а следовательно получил олимпийскую лицензию в весе 74 кг, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
детали
Михайлов начал свой путь к финалу с квалификации, где одолел борца из Монголии со счетом 6: 2. В двух следующих схватках украинец победил досрочно по баллам - 10: 0 в 1/8 финала и 11: 0 в 1/4 финала. Полуфинальная схватка была более напряженная, но во второй половине наш земляк смог навязать свою борьбу и победил со счетом 4: 2.
Таким образом, в Токио выступят два украинских вольника - кроме Михайлова это супертяжеловес Александр Хоцяновский (125 кг), свою лицензию выиграл на чемпионате мира-2019.
стоит напомнить
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