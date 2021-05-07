Україна отримала ще одну олімпійську ліцензію: відомі деталі

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В перший день світового ліцензійного турніру з боротьби до фіналу вийшов Василь Михайлов, а отже здобув олімпійську ліцензію у вазі 74 кг, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Деталі

Михайлов розпочав свій шлях до фіналу з кваліфікації, де здолав борця з Монголії з рахунком 6:2. В двох наступних сутичках українець переміг достроково по балам – 10:0 в 1/8 фіналу і 11:0 в 1/4 фіналу. Півфінальна сутичка була більш напружена, але в другій половині наш земляк зміг нав'язати свою боротьбу та переміг з рахунком 4:2.

Таким чином, в Токіо виступлять два українські вільника - крім Михайлова це супертяж Олександр Хоцяновський (125 кг), який свою ліцензію виграв на чемпіонаті світу-2019.

Варто нагадати

Україна завоювала першу перепустку з настільного тенісу на Олімпіаду-2020.

 

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