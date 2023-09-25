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Украина получила еще 100 млн долл. от Всемирного банка

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украина сегодня получила 100 млн долларов США от Всемирного Банка под гарантию Великобритании, сообщили в понедельник в Минфине, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Украина получила 100 млн долларов США от Всемирного Банка под гарантию Великобритании в рамках проекта PEACE in Ukraine", - говорится в сообщении.

Как отмечается, финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

Цитата

“Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Дополнение

Общий объем финансовой помощи Великобритании, по данным Минфина, с февраля 2022 года достигает 1,6 млрд долл. США.

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