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Україна отримала ще 100 млн дол. від Світового банку

Україна отримала ще 100 млн дол. від Світового банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Україна сьогодні отримала 100 млн доларів США від Світового Банку під гарантію Великої Британії, повідомили у понеділок у Мінфіні, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Україна отримала 100 млн доларів США від Світового Банку під гарантію Великої Британії у рамках проекту PEACE in Ukraine", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, фінансування буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.

Цитата

“Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Доповнення

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії, за даними Мінфіну, від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд дол. США.

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