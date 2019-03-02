Украина получила первую за десятилетие награду на ЧМ по велотреку

"Елена Старикова - вице-чемпионка мира! Показав второе время в гите на 500 м, украинская спортсменка принесла украинской сборной первую с 2008 года награду чемпионата мира по велотреку", - сообщили в НОК.

Напомним, подводя итоги первого месяца 2019 года, экспертная комиссия НОК Украины отметила как весомое спортивное достижение января в олимпийских номерах программы - получение украинской спортсменкой Еленой Стариковой Кубка мира по велотреку по итогам сезона-2018/2019. Таким образом, Старикову признали лучшей спортсменкой месяца в Украине.