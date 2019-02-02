Велосипедистку Старікову визнали кращою спортсменкою місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. НОК України оголосив ім’я найкращого спортсмена за підсумками виступів у січні, повідомляє УНН.
Підводячи підсумки першого місяця 2019 року Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила як найвагоміше спортивне досягнення січня в олімпійських номерах програми — здобуття українською спортсменкою Оленою Старіковою Кубка світу з велотреку за підсумками сезону-2018/2019.
Також Старікова у дуеті з Любов’ю Басовою посіла друге місце у загальному заліку командного спринту. Це стало можливим в тому числі і завдяки двом медальним виступам Старікової на етапах Кубка світу у Новій Зеландії та Гонконзі, де українка посіла 2 місце в індивідуальному та командному спринті відповідно.
Зазначимо, для Старікової це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.
Варто додати, що найкращим тренером місяця Експертна комісія НОК назвала особистого наставника 22-річної велосипедистки — Євгена Болібруха.