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Велосипедистку Старікову визнали кращою спортсменкою місяця в Україні

Велосипедистку Старікову визнали кращою спортсменкою місяця в Україні

Київ • УНН

 • 9176 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. НОК України оголосив ім’я найкращого спортсмена за підсумками виступів у січні, повідомляє УНН.

Підводячи підсумки першого місяця 2019 року Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила як найвагоміше спортивне досягнення січня в олімпійських номерах програми — здобуття українською спортсменкою Оленою Старіковою Кубка світу з велотреку за підсумками сезону-2018/2019.

Також Старікова у дуеті з Любов’ю Басовою посіла друге місце у загальному заліку командного спринту. Це стало можливим в тому числі і завдяки двом медальним виступам Старікової на етапах Кубка світу у Новій Зеландії та Гонконзі, де українка посіла 2 місце в індивідуальному та командному спринті відповідно.

Зазначимо, для Старікової це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.

Варто додати, що найкращим тренером місяця Експертна комісія НОК назвала особистого наставника 22-річної велосипедистки — Євгена Болібруха.

Українські Національні Новини

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