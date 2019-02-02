Велосипедистку Старикову признали лучшей спортсменкой месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. НОК Украины объявил имя лучшего спортсмена по итогам выступлений в январе, сообщает УНН.
Подводя итоги первого месяца 2019 года экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила как весомое спортивное достижение января в олимпийских номерах программы — победа украинской спортсменки Елены Стариковой в Кубке мира по велотреку по итогам сезона-2018/2019.
Также Старикова в дуэте с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта. Это стало возможным в том числе и благодаря двум медальным выступлениям Стариковой на этапах Кубка мира в Новой Зеландии и Гонконге, где украинка заняла 2 место в индивидуальном и командном спринте соответственно.
Отметим, для Стариковой это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.
Стоит добавить, что лучшим тренером месяца Экспертная комиссия НОК назвала личного наставника 22-летней велосипедистки — Евгения Болибруха.