Україна отримала першу за десятиліття нагороду на ЧС з велотреку

"Олена Старікова - віце-чемпіонка світу! Показавши другий час у гіті на 500 м, українська спортсменка принесла українській збірній першу з 2008 року нагороду чемпіонату світу з велотреку", - повідомили у НОК.

Нагадаємо, підводячи підсумки першого місяця 2019 року, експертна комісія НОК України відзначила як найвагоміше спортивне досягнення січня в олімпійських номерах програми - здобуття українською спортсменкою Оленою Старіковою Кубка світу з велотреку за підсумками сезону-2018/2019. Таким чином, Старікову визнали кращою спортсменкою місяця в Україні.