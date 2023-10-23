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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила девятый транш макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Европейский Союз сегодня выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщил в понедельник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Украина получила девятый транш макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро

Цитата

"Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро от ЕС. Финансовая поддержка ЕС является одним из важнейших факторов, который помогает нам быть экономически сильными. В целом бюджетная поддержка ЕС Украине в 2023 году уже составляет 15 млрд евро. Благодарен (президенту Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен, (вице-президенту Еврокомиссии) Валдису Домбровскису за вашу непоколебимую солидарность с Украиной", - написал Шмыгаль в соцсети X.

Дополнение

9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент микрофинансовой помощи MFA+. 14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли соответствующее решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредитной линии 16 января, оба они вступили в силу в тот же день. Первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года.

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