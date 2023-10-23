Україна отримала дев'ятий транш макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро

Цитата

"Україна отримала дев'ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро від ЄС. Фінансова підтримка ЄС є одним із найважливіших факторів, який допомагає нам бути економічно сильними. Загалом бюджетна підтримка ЄС Україні у 2023 році вже становить 15 млрд євро. Вдячний (президентці Єврокомісії) Урсулі фон дер Ляєн, (віцепрезиденту Єврокомісії) Валдісу Домбровскісу за вашу непохитну солідарність з Україною", - написав Шмигаль у соцмережі X.

Доповнення

9 листопада 2022 року Єврокомісія запропонувала надати Україні 18 мільярдів євро підтримки у вигляді кредитів на 2023 рік через новий інструмент мікрофінансової допомоги MFA+. 14 грудня 2022 року Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили відповідне рішення. Єврокомісія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння та угоду про кредитну лінію 16 січня, обидва вони набули чинності в той же день. Перший транш кредитів обсягом 3 мільярдів євро було виплачено 17 січня 2023 року.