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Украина получила 112 завок от россиян на получение визы. Ни одной пока не выдала

Украина получила 112 завок от россиян на получение визы. Ни одной пока не выдала

Киев • УНН

 • 183154 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала действия в Украине визового режима для граждан рф, с 1 июля, те подали 112 заявлений на получение визы для въезда в Украину. Однако ни одной визы пока не выдали, ведь еще продолжаются проверки, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день украинские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан россии. Это были граждане россии, проживающие в странах Европейского Союза. Речь идет прежде всего о Польше, Чехии, Румынии и Германии. Сейчас эти ходатайства рассматриваются. Осуществляется проверка... По состоянию на сегодняшний день ни одной визы граждане россии не получили", - рассказал Николенко.

Детали

Он также напомнил, что на территории россии нет украинских дипломатических представительств, соответственно россияне не могут там подать заявку на получение визы. "Это могут делать только россияне, проживающие за границей и имеющие в странах право на временное или постоянное жительство", - указал спикер МИД Украины.

Дополнение

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Типы виз могут быть транзитными, краткосрочными и долгосрочными.

Как отмечал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, полученная виза не будет гарантировать пересечение границы.

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