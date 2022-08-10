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Україна отримала 112 завок від росіян на отримання візи. Жодної поки не видала

Україна отримала 112 завок від росіян на отримання візи. Жодної поки не видала

Київ • УНН

 • 183160 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. З початку дії в Україні візового режиму для громадян рф, з 1 липня, ті подали 112 заяв на отримання візи для в'їзду в Україну. Однак жодної візи наразі не видали, адже ще тривають перевірки, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Станом на сьогодні українські посольства за кордоном отримали 112 візових клопотань від громадян росії. Це були громадяни росії, які проживають в країнах Європейського Союзу. Йдеться насамперед про Польщу, Чехію, Румунію та Німеччину. Зараз ці клопотання розглядаються. Здійснюється перевірка... Станом на сьогодні жодної візи громадяни росії не отримали", - розповів Ніколенко.

Деталі

Він також нагадав, що на території рф немає українських дипломатичних представництв, відповідно росіяни не можуть там подати заявку на отримання візи. "Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і які мають в країнах право на тимчасове або постійне проживання", - вказав речник МЗС України.

Доповнення

З 1 липня в Україні розпочав діяти візовий режим з росією. Типи віз можуть бути транзитна, короткострокова та довгострокова.

Як зазначав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, отримана віза не гарантуватиме перетин кордону.

Українські Національні Новини

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