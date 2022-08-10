Україна отримала 112 завок від росіян на отримання візи. Жодної поки не видала

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"Станом на сьогодні українські посольства за кордоном отримали 112 візових клопотань від громадян росії. Це були громадяни росії, які проживають в країнах Європейського Союзу. Йдеться насамперед про Польщу, Чехію, Румунію та Німеччину. Зараз ці клопотання розглядаються. Здійснюється перевірка... Станом на сьогодні жодної візи громадяни росії не отримали", - розповів Ніколенко.

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Він також нагадав, що на території рф немає українських дипломатичних представництв, відповідно росіяни не можуть там подати заявку на отримання візи. "Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і які мають в країнах право на тимчасове або постійне проживання", - вказав речник МЗС України.

Доповнення

З 1 липня в Україні розпочав діяти візовий режим з росією. Типи віз можуть бути транзитна, короткострокова та довгострокова.

Як зазначав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, отримана віза не гарантуватиме перетин кордону.